Manisa Alaşehir’de trafik kazası: 1 ölü 6 yaralı

KAVŞAKTA FECİ KAZA

Kaza, saat 16.30 sıralarında Alaşehir-Denizli karayolu Çataltepe Kavşağı'nda gerçekleşti. Alaşehir'den Denizli yönüne giden B.V. yönetimindeki 45 AAN 19 plakalı ambulans, kavşakta M.P.'nin kullandığı 33 AEP 427 plakalı otomobille çarpıştı.

ARAÇLARDA SIKIŞANLAR OLDU

Çarpışmanın etkisiyle ambulanstaki 2'si stajyer 5 sağlık görevlisi ile otomobil sürücüsü M.P. ve yanında bulunan Sadettin İnan araçta sıkıştı. Savrulan araçlar, kavşakta ışıkta bekleyen M.A. yönetimindeki 06 CFR 07 plakalı otomobile de çarptı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 6 YARALI VAR

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralılar, Alaşehir Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan Sadettin İnan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer 6 kişinin tedavisi ise devam ediyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.