Manisa Alaşehir’de trafik kazası: 1 ölü 6 yaralı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, kavşakta ambulans ile iki otomobilin karıştığı kazada 57 yaşındaki Sadettin İnan hayatını kaybetti. Ambulanstaki 2’si stajyer 5 sağlık görevlisi ile diğer araçlardaki 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAVŞAKTA FECİ KAZA
Kaza, saat 16.30 sıralarında Alaşehir-Denizli karayolu Çataltepe Kavşağı'nda gerçekleşti. Alaşehir'den Denizli yönüne giden B.V. yönetimindeki 45 AAN 19 plakalı ambulans, kavşakta M.P.'nin kullandığı 33 AEP 427 plakalı otomobille çarpıştı.

ARAÇLARDA SIKIŞANLAR OLDU
Çarpışmanın etkisiyle ambulanstaki 2'si stajyer 5 sağlık görevlisi ile otomobil sürücüsü M.P. ve yanında bulunan Sadettin İnan araçta sıkıştı. Savrulan araçlar, kavşakta ışıkta bekleyen M.A. yönetimindeki 06 CFR 07 plakalı otomobile de çarptı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 6 YARALI VAR
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralılar, Alaşehir Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan Sadettin İnan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer 6 kişinin tedavisi ise devam ediyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

