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Mamak’ta freni boşalan kamyonet dehşeti: 7 araç hasar gördü 2 kişi yaralandı
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Mamak’ta freni boşalan kamyonet dehşeti: 7 araç hasar gördü 2 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 25 Kasım 2024 21:39 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2024 21:39

Ankara’nın Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi Sağduyu Caddesi’nde meydana gelen kazada, freni boşalan kum yüklü bir kamyonet kontrolden çıkarak 7 araca çarptı. Olayda 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, çevredeki güvenlik kameraları kazayı saniye saniye kaydetti. Kaza, trafik ışıklarında bekleyen araçların bulunduğu noktada yaşandı. Freni boşalan kamyonet, önce karşı şeride geçti, ardından bekleyen araçlara ve park halindeki otomobillere çarptıktan sonra durabildi. Çarpmanın etkisiyle 7 araçta hasar meydana geldi. Kazanın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre aksadı. Kazanın neden olduğu hasar ve yaşanan panik anları, olay yerindeki güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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