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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 29 Şubat 2024, 11:54 Güncelleme Tarihi: 29 Şubat 2024, 11:54

Maltepe'de polis ile şüpheli şahıs arasında kovalamaca kamerada

Maltepe'de polis ekipleri ile şüpheli şahıs arasında kovalamaca yaşandı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün Maltepe Gülensu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Aracıyla mahallede sokak aralarına giren sürücü ile polis ekipleri arasında yaşananlar film sahnesini aratmadı. Kısa süreliğine aracıyla duran şüpheli, polis memurunun araçtan inmesiyle yeniden kaçmaya başladı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı

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