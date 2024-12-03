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Maltepe'de okul inşaatına silahlı saldırı: 1 yaralı
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Maltepe'de okul inşaatına silahlı saldırı: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 03 Aralık 2024 11:39 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2024 11:39

Maltepe Girne Mahallesi Narlıdere Caddesi Dağlalesi Sokak'ta bulunan ve güçlendirme çalışması yapılan Emine İbrahim Pekin Ortaokulu'na gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir inşaat çalışanı yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve olay inceleme ekipleri geldi. Yaralanan inşaat çalışanı Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan incelemelerde olay yerinde iki adet mermi kovanı bulundu. Polis, olaydan sonra kayıplara karışan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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