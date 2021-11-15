Haberler Yaşam Videoları Maltepe'de maç sonrası E-5’te taşlı bıçaklı meydan kavgası kamerada

Maltepe'de maç sonrası E-5’te taşlı bıçaklı meydan kavgası kamerada

Maltepe'de maç sonrası E-5’te taşlı bıçaklı meydan kavgası kamerada
15.11.2021 10:14
Ana Sayfa 02:22
ABD savaş gemisi İstanbul...
Ana Sayfa 02:33
Ukraynalı modelin ölümünde...
Ana Sayfa 02:58
Tüm köy ağız birliği edince...
Ana Sayfa 02:01
Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'den...
Ana Sayfa 00:35
İstanbul'da trafik çilesi!...
Ana Sayfa 01:14
ABD'den büyük skandal! YPG'yi...
Ana Sayfa 00:25
Meteoroloji İstanbul için saat...
Ana Sayfa 01:29
Korkunç son! Boğazına kaçtı...
Ana Sayfa 02:24
Kılıçdaroğlu'na Lütfü T....
Ana Sayfa 01:14
İran'da şiddetli deprem!
Ana Sayfa 00:17
Alkol masasında yanlışlıkla...
Ana Sayfa 01:14
Pazarda bıçaklı vahşet! Önce...

Maltepe'de oynanan Gülsuyuspor-Kartalspor maçı sonrası iki takım taraftarı arasında taşlı bıçaklı kavga çıktı. E-5 karayoluna taşan kavga nedeniyle yolda trafik aksadı. Yaşanan arbede anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Süper Amatör Lig'de yer alan Gülsuyuspor, evinde Kartalspor'u ağırladı. Maçın ilerleyen dakikalarında iki takım taraftarları arasında başlayan sözlü tartışma taşlı bıçaklı kavgaya dönüştü. Stadın dışına taşan kavgada çevredeki vatandaşlar ve araç sürücüleri de taşların hedefi haline geldi. Olay yerine polis ekiplerinin sevk edilmesi sonrası iki grup taraftarı ara sokaklara kaçtı. Yaşanan arbede anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, taraftarların kavga ettiği ve çıkan kavganın E-5 karayoluna taştığı görülüyor

Yaşam Videoları
SON DAKİKA