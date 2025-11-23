Maltepe'de hatalı şerit değiştiren otomobile motosiklet çarptı: Kaza kamerada!
Maltepe'de seyir halindeki motosiklet, hatalı şerit değiştiren otomobile arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza, başka bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.
KARTAL'DA MOTOSİKLET KAZASI
Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. 34 KLS 694 plakalı motosiklet sürücüsü A.A., hatalı şerit değiştirince kazaya sebep oldu.
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YOLA SAVRULDU
A.A., otomobile çarpmamak için aniden fren yapınca direksiyon hakimiyetini kaybedip yola savruldu. Motosiklet de sürüklenerek otomobile arkadan çarptı.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye müdahale ederek hastaneye kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
KAZA ANI KASK KAMERASINA YANSIDI
O anlar, aynı istikamette seyreden başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.