Maltepe'de hatalı şerit değiştiren otomobile motosiklet çarptı: Kaza kamerada!

KAZA ANI KASK KAMERASINA YANSIDI O anlar, aynı istikamette seyreden başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye müdahale ederek hastaneye kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YOLA SAVRULDU A.A., otomobile çarpmamak için aniden fren yapınca direksiyon hakimiyetini kaybedip yola savruldu. Motosiklet de sürüklenerek otomobile arkadan çarptı.

KARTAL'DA MOTOSİKLET KAZASI Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. 34 KLS 694 plakalı motosiklet sürücüsü A.A., hatalı şerit değiştirince kazaya sebep oldu.