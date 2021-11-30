Haberler Yaşam Videoları Maltepe'de fırtınada yan yatan geminin akıbeti gün ağarınca ortaya çıktı

Maltepe'de fırtınada yan yatan geminin akıbeti gün ağarınca ortaya çıktı

Maltepe'de fırtınada yan yatan geminin akıbeti gün ağarınca ortaya çıktı
30.11.2021 09:28
Ana Sayfa 01:29
Kadıköy'de şüpheli kişi öldü,...
Ana Sayfa 01:45
Zerrin Özer köpeği Hurma’nın...
Ana Sayfa 00:29
Bir Zamanlar Çukurova 115....
Ana Sayfa 00:30
Kalp Yarası 23. bölüm...
Ana Sayfa 02:59
Deniz seviyesi yükseldi yol...
Ana Sayfa 17:10
Esra Erol'da ilginç olay
Ana Sayfa 01:26
Rize’de öğrenci yurdunda...
Ana Sayfa 00:24
Masterchef Hamza Mercimek ve...
Ana Sayfa 02:45
Türkiye'de lodos yıktı geçti!
Ana Sayfa 04:51
Fırtına can aldı! Lodos ne...
Ana Sayfa 00:17
Vezneciler metro...
Ana Sayfa 01:11
Rusya balistik füzeleri...

Maltepe'de AYİŞ 1 isimli Ro Ro gemi halatının kopması sonrası fırtınanın etkisiyle sürüklenerek karaya oturmuştu. Gece boyunca etkili olan lodos nedeniyle gemi yan yattı. Yan yatan geminin son hali görüntülendi. Maltepe'de kuvvetli lodos nedeniyle dün akşam saatlerinde Kumcular İskelesine demirli olan gemilerden AYİŞ 1 isimli Ro Ro, halatının kopması sonucu sürüklenerek kıyıya oturmuştu. Olay yerine intikal eden Kıyı Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mehmetçik römorkörü gece boyunca tedbir amaçlı bölgede kaldı. Gece boyunca etkili olan kuvvetli lodos sonrası sonrası karaya oturan gemi yan yattı. Sabah sahile gelen vatandaşlar yan yatan gemiyi şaşkınlıkla izledi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA