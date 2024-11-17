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Maltepe'de doktora saldırı anı kamerada
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Maltepe'de doktora saldırı anı kamerada

Giriş Tarihi: 17 Kasım 2024 19:26 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2024 19:26

Maltepe Üniversitesi Hastanesi’nde doktora saldıran şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Maltepe Üniversitesi Hastanesi’nde 10 Kasım 2024 tarihinde görevli doktor M.N.M.’ye saldıran A.S.A. yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, olay anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Çeşitli suçlardan kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin bir süre önce aynı hastanede tedavi gören babasının öldüğü, bu nedenle olayı gerçekleştirdiği, saldırıya uğrayan doktorun ise şüphelinin babasının tedavi sürecinde yer almadığı tespit edildi.

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