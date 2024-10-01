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Maltepe'de Dehşet Anları: Ağızlıksız Pitbull Sitenin Bahçesinde Kediyi Parçaladı!
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Maltepe'de Dehşet Anları: Ağızlıksız Pitbull Sitenin Bahçesinde Kediyi Parçaladı!

Giriş Tarihi: 01 Ekim 2024, 17:31 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2024, 17:31

Maltepe'nin Zümrütevler Mahallesi'nde ağızlıksız sokağa çıkarılan yasaklı pitbull cinsi köpek, site sakinlerinin gözü önünde bir kediyi parçalayarak öldürdü. O anlar cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

İstanbul Maltepe'nin Zümrütevler Mahallesi'nde yaşanan korkunç olay, site sakinlerini şok etti. Yasaklı ırklar arasında yer alan ağızlıksız pitbull cinsi bir köpek, sitenin bahçesinde serbestçe dolaşırken bir kediye saldırdı. Kediyi kurtarmak isteyen köpeğin sahibi, olay anında çaresizce çevresinden yardım istedi ancak başarılı olamadı. Saldırıya tanık olan site sakinleri büyük panik yaşarken, o anlar bir vatandaşın cep telefonuyla kaydetmesi sonucu ortaya çıktı.

Gözleri önünde gerçekleşen saldırı karşısında şok olan site sakinleri, köpeğin sahibine tepki gösterdi. Olay sonrası köpeğin durumu ve sahibine uygulanacak cezai işlemler merak konusu olurken, saldırının cep telefonu ile kaydedilen görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Yasaklı ırklara yönelik denetimlerin sıkılaştırılması gerektiği yönündeki talepler artarken, kedinin ölümü mahallede büyük üzüntü yarattı.

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