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Maltepe'de çekiçle kadın cinayeti: Çocuğunun gözleri önünde bakıcıyı öldürdü

Maltepe'de çekiçle kadın cinayeti: Çocuğunun gözleri önünde bakıcıyı öldürdü
16.10.2022 14:44

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Maltepe'de bir şahıs, yaşlı annesiyle ilgilenen bakıcı kadını çocuğunun gözleri önünde çekiçle darp ederek öldürdü. Adrese sevk edilen polis ekipleri şüpheli şahsı olay yerinde gözaltına aldı. Olay, Maltepe Zümrütevler Mahallesi'den sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kamil Hakan K. isimli şahıs, 83 yaşındaki annesinin bakıcılığını yapan Nursel B. isimli genç kadınla henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle şüpheli şahıs, eline aldığı çekiçle genç kadını çocuğunun gözleri önünde darp ederek öldürdü. Sesleri duyan mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Adrese gelen ekipler, şüpheli şahsı gözaltına alırken, hayatını kaybeden kadının cenazesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

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