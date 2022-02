Maltepe’de çalışmalar uzadı: Trafik çilesi iki yöne taştı

Maltepe’de, İBB tarafından geçtiğimiz aylarda çalışmalarına başlanan yol projesi uzadı. D-100 karayolu üzerinde her iki yönde de trafik yoğunluğu oluştu. Çalışmaların sürdüğü şantiye alanı ve gerisinde bıraktığı yoğun trafik havadan görüntülenirken vatandaşlar ise çalışmaların bir an önce bitirilmesini istedi. Maltepe’de İBB tarafından 5 Aralık 2021 tarihinde çalışmalarına başlanan ve 2 ay içerisinde hizmete sunulacağı belirtilen ‘Bostancı - Kayışdağı Arası Yol Kavşak Projesi’nde çalışmalar uzadı. Çalışmaların devam ettiği karayolu üzerindeki her iki şeritte de uzun araç kuyrukları oluştu. Az sayıda personelin görüldüğü şantiye alanında çalışmalar devam ederken daraltılan yoldan geçmek isteyen sürücüler ise trafiğe takıldı. Çalışmalarına geçtiğimiz Aralık ayında başlana projede ilk etapta Kartal-Kadıköy istikametindeki trafik akışı 3 şerit olarak yan yola alınmıştı. Vatandaşların bir an önce bitirilmesini istediği projenin Kadıköy- Pendik istikametindeki çalışmaları ise devam ediyor. Öte yandan çalışmaların sürdüğü şantiye alanı ve gerisinde bıraktığı yoğun trafik havadan görüntülendi. “Sıkıntı yaşıyoruz, mağdur oluyoruz" Çalışmaların bir an önce bitirilmesini isteyen Hüseyin Demir, “Çalışmalar ağır ilerliyor. Neticesinde trafikte tıkanıyor. Gün içerisinde bu noktada trafik nedeniyle sıkıntı yaşıyoruz ve mağdur oluyoruz. Normalde daha erken bitmesi gerekiyordu, maalesef bitmedi” diye konuştu.