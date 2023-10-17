PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 17 Ekim 2023, 10:10 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2023, 10:23

Maltepe açıklarında karaya oturan kuru yük gemisi kurtarıldı

İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapmaya hazırlandığı sırada Maltepe açıklarında karaya oturan Komoros bayraklı Hesen M" isimli kuru yük gemisi, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Dün akşam saatlerinde Komoros bayraklı "Hesen M" isimli kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapmaya hazırlandığı sırada Maltepe açıklarında karaya oturdu. 106,4 metre uzunluğundaki boş gemiye müdahale etmek için Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sabah saatlerinde başlatılan çalışma ile birlikte karaya oturan Komoros bayraklı 'Hesen M' adlı gemi kurtarıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Meteoroloji'den yağış uyarısı!
17.10.2023Salı
Bursa'da bisikleti tersten süren adam bir kez daha ortaya çıktı
17.10.2023Salı
Ambulans helikopter ağaçtan düşen 82 yaşındaki yaşlı adam için havalandı
17.10.2023Salı
Sarıyer'de bahisle köpek dövüştürenlere baskın: 25 gözaltı
17.10.2023Salı
Trafikte tehlikeli hareketler yapan motosikletli canından oluyordu: O anlar kamerada
17.10.2023Salı
Bunlar da Var
Benekli Ayhan’a feci saldırı! Dayak yediği anlar infial yarattı! Benekli Ayhan öldü mü? Saldırı anı izle 00:23
Benekli Ayhan'a feci saldırı! Dayak yediği anlar infial yarattı!
17.10.2023Salı
Benekli Ayhan dayak videosu izle! Kavga anına dair sansürsüz görüntüler infial yarattı! Ayhan Koç ’’Benekli Ayhan’’ öldü mü? 00:25
Ünlü fenomene sokak ortasında linç! ''Benekli Ayhan'' öldü mü?
17.10.2023Salı
Yabani 6. bölüm CANLI İZLE 📺 FOX dizisi Yabani son bölüm full izle tek parça 00:44
Yabani 6. bölüm CANLI İZLE
17.10.2023Salı
İsrail saldırısında yaralanan sağlık görevlisi Kur’an-ı Kerim okudu 00:56
Yaralanan sağlık görevlisi Kur'an okudu
17.10.2023Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA