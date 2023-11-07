Malatya’da üç aracın karıştığı kazada can pazarı!

Malatya'da üç aracın karıştığı trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü. Can pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

Kaza, 20.15 sıralarında Malatya- Ankara karayolu Alparslan Türkeş Bulvarı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki otomobil ile bir hafif ticari araç dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu kavşak içerisinde çarpıştı. Kazada ortalık savaş alanına dönerken, ilk belirlemelere göre 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.