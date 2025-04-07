Malatya’da trafik kazası: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 07 Nisan 2025 17:38 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2025 17:38

Malatya'nın hava lojmanları kavşağında saat 15.45 sıralarında meydana gelen trafik kazası, sürücülerin yaralanmasıyla sonuçlandı. Edinilen bilgilere göre, M.Y. yönetimindeki 44 AFR 539 plakalı Seat marka cip ile C.Ö. idaresindeki 44 AHC 988 plakalı Fiat marka otomobil kavşak içerisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil ters dönerken, iki sürücü de yaralandı. Olay yerine yapılan ihbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.