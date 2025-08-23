Malatya'da tartışma kanlı bitti: Kadın eşini işyerinde bıçakladı!

KADIN GÖZALTINA ALINDI Dini nikahlı eşini bıçaklayan D.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

HASTANEYE KALDIRILDI Yaralı M.Ş., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemede 1 bıçak bulundu.

BIÇAKLA YARALADI Kısa sürede büyüyen tartışmada D.Y., yanında bulunan bıçakla M.Ş.'yi yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İŞYERDE TARTIŞMA ÇIKTI Olay, saat 10.30 sıralarında Çavuşoğlu Mahallesi Helal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.Ş.'nin işyerine gelen dini nikahlı eşi D.Y. ile aralarında tartışma çıktı.