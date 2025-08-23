PODCAST CANLI YAYIN

Malatya'da tartışma kanlı bitti: Kadın eşini işyerinde bıçakladı!

Malatya’da sanayi sitesinde dini nikahlı eşler arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kadın, eşini işyerinde bıçakla yaraladı, gözaltına alındı.

SANAYİ SİTESİNDE BIÇAKLI KAVGA
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde dini nikahlı çift arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kadın, işyerinde eşini bıçakla yaraladı.

İŞYERDE TARTIŞMA ÇIKTI
Olay, saat 10.30 sıralarında Çavuşoğlu Mahallesi Helal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.Ş.'nin işyerine gelen dini nikahlı eşi D.Y. ile aralarında tartışma çıktı.

BIÇAKLA YARALADI
Kısa sürede büyüyen tartışmada D.Y., yanında bulunan bıçakla M.Ş.'yi yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı M.Ş., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemede 1 bıçak bulundu.

KADIN GÖZALTINA ALINDI
Dini nikahlı eşini bıçaklayan D.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

