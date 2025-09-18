Malatya’da silahlı kavga: 1 yaralı

Eyüpsultan’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi

Sakarya'da feci kaza: Otomobil kamyon ve tıra çarpıp bariyerlere girdi! 1 ölü 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta feci kaza: Tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! 3 ölü