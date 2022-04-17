RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Yaşam Videoları Malatya'da silahlar patladı! 1 yaralı

Malatya'da silahlar patladı! 1 yaralı

Malatya'da silahlar patladı! 1 yaralı
17.04.2022 06:07 - Son Güncelleme: 17.04.2022 06:36

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 02:32
Meteorolojiden yağış uyarısı!
Yaşam 02:25
Gölete düşen çocuğun cansız...
Yaşam 00:28
Kaçak cep telefonu operasyonu
Yaşam 00:55
TEM'de yaşanan kazada 1 kişi...
Yaşam 00:42
Gecekondunun üzerine tır...
Yaşam 02:13
Bitlis’te 99 göçmen ve 6...
Yaşam 04:15
Bağcılar'daki kavganın yeni...
Yaşam 01:41
Park halindeki tır alev alev...
Yaşam 01:18
Alkollü şahıs tartıştığı eşini...
Yaşam 00:13
Balkondaki kıyafetleri...
Yaşam 01:31
Asitli saldırının görüntüsü...
Yaşam 00:41
Turistleri hedef alan...

Malatya'da iki kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların patladığı kavgada bir kişi yaralandı. Yaralayan şahıs olay yerinden kaçarken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşam Videoları

Malatya'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olay, sabaha karşı Battalgazi ilçesine bağlı Merkez Beydağı Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, H.A. ile O.C. arasında Mini sokak içerisinde tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, O.C. tarafından silahla açılan ateş sonucu sağ bacak kısmına isabet alan H.A. yaralandı. Şüpheli şahıs kaçarak bölgeden uzaklaşırken, yaralı şahıs önce Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne daha sonra ise Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekiplerin olayın şüphelisi O.C.'yi yakalamak için başlatmış olduğu çalışmalar sürüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA