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Malatya’da saman yüklü kamyon alev aldı! İşte o anlar…

Malatya’da saman yüklü kamyon alev aldı! İşte o anlar…
06.06.2021 17:38
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Malatya'da, seyir halindeyken alev alan kamyondaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen ve hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.


Olay, öğle saatlerinde 'nde İstasyon Kavşağı mevkiinde meydana geldi. yönüne ilerleyen (48), yönetimindeki 19 AAY 291 plakalı saman yüklü kamyonun kasasındaki saman balyaları, seyir halindeyken bir anda alev aldı.

Alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen ve hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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