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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 08 Mart 2024, 18:29 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2024, 18:29

Malatya’da 'sahte altın' operasyonu!

Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince sahte darphane basımı düşük ayarda altın imalatı yapıldığı tespit edilen kuyumcu atölyesine operasyon düzenlendi. Operasyonda 632 adet çeyrek, 155 adet yarım , 473 adet tam cumhuriyet altını, 25 adet ata lira, 10 adet gramsiye, cumhuriyet, yarım, çeyrek ile ata lira altın basımı için kullanılan kalıp ile pulları ele geçirildi. Operasyonda Y.K. (34), A.K. (28) ile S.M.(38) gözaltına alındı. Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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