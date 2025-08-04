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Malatya’da park halindeki araçta bir kişi ölü bulundu

Malatya’da park halindeki bir otomobilde 70 yaşındaki Ali İhsan Aslan’ın cansız bedeni bulundu. Araçta ilaçlar ve oksijen tüpü dikkat çekerken, ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Malatya'nın merkezinde bulunan Sümer Park'ta park halindeki bir otomobilde 70 yaşındaki adam ölü bulundu. Araç kapısının açık olduğunu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, otomobilde hareketsiz yatan kişiyi fark etti.

Olay, saat 16.45 sıralarında İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta bulunan kişinin 70 yaşındaki Ali İhsan Aslan olduğunu tespit etti. Yapılan ilk kontrolde Aslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Araçta yapılan incelemede çok sayıda ilaç kutusu ve bir adet oksijen tüpü bulundu. Ali İhsan Aslan'ın cenazesi, ölüm nedeninin netleştirilmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

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