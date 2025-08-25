Malatya’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ

Kaza, saat 17.15 sıralarında Malatya kent merkezi İnönü Caddesi üzerinde gerçekleşti. M.U. idaresindeki 44 AHN 052 plakalı motosiklet ile M.K. yönetimindeki 44 AEA 188 plakalı otomobil çarpıştı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü M.U. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı M.U., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

KAZA İLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri, kazanın meydana geliş nedenini belirlemek için inceleme başlattı.