PODCAST CANLI YAYIN

Malatya’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Malatya’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ

Kaza, saat 17.15 sıralarında Malatya kent merkezi İnönü Caddesi üzerinde gerçekleşti. M.U. idaresindeki 44 AHN 052 plakalı motosiklet ile M.K. yönetimindeki 44 AEA 188 plakalı otomobil çarpıştı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü M.U. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı M.U., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

KAZA İLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri, kazanın meydana geliş nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Bunlar da Var

Elazığ’da ticari araç elektrikli motosiklete çarptı: 1 ölü
Elazığ’da ticari araç elektrikli motosiklete çarptı: 1 ölü
İş insanı Halit Yukay'ın cenazesini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı çıkaracak
İş insanı Halit Yukay'ın cenazesini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı çıkaracak
Samsun otogarında şok! 70 yaşındaki adam ölü bulundu
Samsun otogarında şok! 70 yaşındaki adam ölü bulundu
Şişli’de aile kavgası kanlı bitti: Eniştesini öldürdü
Şişli’de aile kavgası kanlı bitti: Eniştesini öldürdü

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle