PODCAST CANLI YAYIN

Malatya'da orman yangını

Malatya'nın Doğanyol ilçesi kırsalında ormanlık alanda yangın çıktı. Burç Mahallesi mevkiinde başlayan yangın kısa sürede büyürken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre Doğanyol ilçesi Burç Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


Yangının çevredeki yerleşim yerlerine sıçramaması için önlemler alınırken, ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmalarına devam ettikleri bildirildi.

Bunlar da Var

İstanbul’da darp edilerek öldürülen Afgan adamın korkunç kaçırılma anı kamerada
İstanbul’da darp edilerek öldürülen Afgan adamın korkunç kaçırılma anı kamerada
Eskişehir’de yem kırma makinesine düşen adam yaşamını yitirdi
Eskişehir’de yem kırma makinesine düşen adam yaşamını yitirdi
Esenyurt’ta 1 yaşındaki bebek balkondan düştü
Esenyurt’ta 1 yaşındaki bebek balkondan düştü
Oyuncu Ufuk Bayraktar esnafın dükkanını bastı
Oyuncu Ufuk Bayraktar esnafın dükkanını bastı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle