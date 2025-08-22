Malatya'da orman yangını

Edinilen bilgilere göre Doğanyol ilçesi Burç Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



Yangının çevredeki yerleşim yerlerine sıçramaması için önlemler alınırken, ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmalarına devam ettikleri bildirildi.