Malatya’da okul inşaatında kaza: 2 yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde okul inşaatında beton dökme çalışması sırasında kalıpların çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Altıntop Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı süren bir okul inşaatında beton dökme işlemi sırasında kalıplar henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çökme anında kalıpların altında kalan 2 işçi, diğer çalışanlar tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı işçilere ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.