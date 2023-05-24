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Malatya'da oğlunu yaralayanların ofisini basan öfkeli baba ortalığı savaş alanına çevirdi

Malatya'da oğlunu yaralayanların ofisini basan öfkeli baba ortalığı savaş alanına çevirdi
24.05.2023 16:01

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Malatya’da alacak verecek meselesi yüzünden oğlunu silahla yaralayanların ofisini basan öfkeli baba ortalığı savaş alalına çevirirken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Olay, 13.45 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Tandoğan Mahallesi Yeşilçam Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan inşaat firması sahipleri ile işçiler arasında çıktığı ileri sürülen kavgada 17 yaşındaki M.E.A. silahla açılan ateş sonucu ayağına isabet alarak yaralandı. Yaralı genç Battalgazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, olayı duyarak oğlunu yaralayanların işyerini basan öfkeli baba ortalığı savaş alınana çevirdi. Çok sayıda ekibin bölgeye sevk edildiği olayda 5 kişi gözaltına alındı. Ekipler olay yerinde inceleme yaparken, gözaltına alınan zanlılar polis merkezine götürüldü.

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