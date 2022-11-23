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Malatya'da odun yüklü iki kamyon çarpıştı!

Malatya'da odun yüklü iki kamyon çarpıştı!
23.11.2022 20:40

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Malatya’nın Yazıhan ilçesinde odun yüklü iki kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Yaşam Videoları

Kaza, 16.00 sıralarında Yazıhan ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre M.Ü. idaresin ki odun yüklü kamyon önünde ilerleyen bir başka odun yüklü C.A. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı. Kazada araçta sıkışan M.Ü. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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