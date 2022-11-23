Malatya'da odun yüklü iki kamyon çarpıştı!

Kaza, 16.00 sıralarında Yazıhan ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre M.Ü. idaresin ki odun yüklü kamyon önünde ilerleyen bir başka odun yüklü C.A. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı. Kazada araçta sıkışan M.Ü. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

