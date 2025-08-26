Malatya’da motosiklet kazası: 2 ağır yaralı

MOTOSİKLET METRELERCE SAVRULDU

Kaza, saat 21.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.T. yönetimindeki 44 AGJ 032 plakalı motosiklet, Dilek istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

SÜRÜCÜ VE YOLCU AĞIR YARALANDI

Metrelerce savrulan motosiklette bulunan sürücü Ö.T. ile yolcu A.K.V. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILARIN DURUMU KRİTİK

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Her iki yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Kaza ile ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.