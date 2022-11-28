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Malatya'da kuyuya düşen köpek böyle kurtarıldı

Malatya'da kuyuya düşen köpek böyle kurtarıldı
28.11.2022 17:40

OTOMATİK OYNAT

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Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 15 metre derinlikteki su kuyusuna düşen ve yaralanan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaşam Videoları

Olay, 15.00 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Beydağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kızılmağara mevkiinde bulunan bir su kuyusuna düşen sokak köpeği gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden ekipler yaralı olduğu ve açlıktan bitap düştüğü belirlenen köpeği zamanla yarışarak bulunduğu yerden çıkardı. Ekipler tarafından tedavisi yapılan yaralı köpeğe daha sonra yiyecek verilirken, üzeri açık kuyunun kapatılması için çalışma başlatıldı.

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