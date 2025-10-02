PODCAST CANLI YAYIN
Malatya’da konteyner kentte tuvalette silahlı saldırı: 1 yaralı

Malatya’da misafirliğe gittiği konteyner kentte tuvaletteyken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı. Zanlı olay yerinden kaçarken, polis bölgede tabanca ve boş kovanlar buldu.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde konteyner kentte meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Yakınca Mahallesi'ndeki Manas Konteyner Kent'te yaşandı. İddiaya göre, M.B.'nin kaldığı konteynere misafirliğe giden A.O.K., tuvalete gittiği sırada B.Y.'nin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna iki kurşun isabet eden A.O.K., ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan zanlı aranıyor. Polis ekipleri bölgede yaptığı incelemede bir tabanca ile iki boş kovan buldu.
Soruşturma sürüyor.

