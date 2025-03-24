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Malatya’da kız yurdunda şüpheli ölüm!
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Malatya’da kız yurdunda şüpheli ölüm!

Giriş Tarihi: 24 Mart 2025 22:48 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2025 22:48

Battalgazi ilçesinde bir kız yurdunda 11’inci kattan atladığı iddia edilen 20 yaşındaki K.S., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi'nde, Battalgazi Kız Yurdu'nda yaşanan trajik olay, büyük bir üzüntüye yol açtı. Saat 21.45 sıralarında meydana gelen olayda, iddialara göre 20 yaşındaki K.S., kaldığı 11'inci kattaki odasının penceresinden aşağı atladı.

Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan K.S., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç öğrencinin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayın ardından yurt sakinleri ve çevredeki vatandaşlar, yaşanan trajedi karşısında derin bir şok yaşadı. Yetkililer, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı. K.S.'nin ölümüne ilişkin tüm ihtimaller değerlendiriliyor.

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