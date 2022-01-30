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Malatya’da kazada beli tutulan genç oturarak yardım bekledi

Malatya’da kazada beli tutulan genç oturarak yardım bekledi
30.01.2022 16:01

OTOMATİK OYNAT

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Malatya’da otomobil ile çarpışan özel halk otobüsünde yolcu olarak bulunan gencin beli tutuldu. Araçta oturarak yardım bekleyen genç sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza, 13.00 sularında İnönü Caddesi üzeri eski SGK hizmet binası önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı yöne ilerleyen S.Y. idaresindeki 44 DB 292 plaka Tezeller marka özel halk otobüsü ile M.O. yönetimindeki 44 KK 809 plakalı Skoda marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otobüste yolcu olarak bulunan bir genç bulunduğu yerden savrulurken, tutulan beli nedeniyle oturduğu koltuktan ayağa kalkamadı.

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