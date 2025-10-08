PODCAST CANLI YAYIN
Malatya'da kamyonun 15 araca çarptığı kaza kamerada

Malatya'da fren arızası yaptığı belirtilen hafriyat kamyonunun 15 araca çarptığı kaza ve ardından yaşanan panik anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Kaza, 2 Ekim'de Paşaköşkü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mücahit M. yönetimindeki 44 AGC 632 plakalı kamyonun freni arızalandı. Mücahit M.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, yokuş aşağı hızla ilerleyerek önüne çıkan 15 araca çarptı. Kazada kamyon şoförü Mücahit M. ile 4 kişi yaralandı. Yaralılar tedavilerin ardından taburcu olurken, kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; büyük bir hızla sokağa giren kamyonun 15 araca çarpması ve ardından yaşanan panik yer aldı.

