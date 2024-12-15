Malatya’da iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Malatya'da, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay, 19.30 sıralarında kent merkezi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bölgedeki bir kafe önünde iki grup arasında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, A.E. (18) ile H.T. (20) bacak bölgelerine aldıkları bıçak darbeleri ile yaralanırken şüpheliler kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. A.E. ile H.T.'nin polis ekiplerine verdikleri ilk ifadede olayın zanlılarını tanımadıklarını belirtikleri öğrenilirken, olaya karıştığı değerlendirilen bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.