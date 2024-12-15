SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Malatya’da iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
Haberler Yaşam Videoları

Malatya'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 15 Aralık 2024 21:40 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2024 21:40

Malatya'da, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay, 19.30 sıralarında kent merkezi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bölgedeki bir kafe önünde iki grup arasında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, A.E. (18) ile H.T. (20) bacak bölgelerine aldıkları bıçak darbeleri ile yaralanırken şüpheliler kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. A.E. ile H.T.'nin polis ekiplerine verdikleri ilk ifadede olayın zanlılarını tanımadıklarını belirtikleri öğrenilirken, olaya karıştığı değerlendirilen bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

SIRADAKİ VİDEO
Kayıp çobanın cesedi bulundu
15.12.2024Pazar
Üniversite öğrencisi taksi şoförü bıçaklanarak öldürüldü
15.12.2024Pazar
İETT otobüsünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti
15.12.2024Pazar
81 yaşındaki adamı yumruklayarak öldürdü! O anlar kamerada
15.12.2024Pazar
Batman'da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü 2 ağır yaralı
15.12.2024Pazar
Bunlar da Var
Genç kızların kavgasının kurbanı yaşlı adam oldu 03:24
Genç kızların kavgasının kurbanı yaşlı adam oldu
14.12.2024Cumartesi
İtalya Giorgia Meloni – Elon Musk dostluğunu konuşuyor 00:51
İtalya Giorgia Meloni – Elon Musk dostluğunu konuşuyor
14.12.2024Cumartesi
Gönen’de hareketli dakikalar! | Video 00:51
Gönen'de hareketli dakikalar! Alkollü sürücü kaçtı polis kovaladı!
14.12.2024Cumartesi
Beylikdüzü’nde otopark kavgası can aldı 03:32
Beylikdüzü’nde otopark kavgası can aldı
14.12.2024Cumartesi
CANLI YAYIN