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Malatya’da iki aracın karıştığı kazada: 2 yaralı
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Malatya’da iki aracın karıştığı kazada: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 07 Nisan 2025 21:53 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2025 21:53

Malatya’da iki aracın karışı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, 19.30 sıralarında Malatya- Kayseri karayolu Akçadağ -Kozluca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametine seyir halinde olan T.K. (37) idaresindeki 34 ZS 7941 plakalı otomobil ile aynı yöne seyreden M.Ş. (42) yönetimindeki 44 AGY 547 plakalı araç ile çarpıştı. Kazada, S.K. (32), N.K. (28) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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