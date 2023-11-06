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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 06 Kasım 2023, 19:18 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2023, 20:07

Malatya'da husumetlilerin kavgasında kan aktı: 2 yaralı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Elektrikçiler Sokak'ta karşılaşan husumetli iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada M.Ş. tabanca ile açılan ateş sonucu, V.S. ise darp neticesinde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kavgada kullanıldığı değerlendirilen 1 adet tabancanın ele geçirildiği olayda 5 kişi ise gözaltına alındı

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