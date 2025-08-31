PODCAST CANLI YAYIN

Malatya’da hastanede tedavi gören 80 yaşındaki adam odasında ölü bulundu

Malatya Battalgazi Devlet Hastanesi’nde tedavi gören 80 yaşındaki M.D., refakatçisi olmadığı odasında ölü bulundu. Yaşlı adamın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde hastanede tedavi gören 80 yaşındaki bir hasta, odasında ölü bulundu.

Olay, saat 16.15 sıralarında Fırat Mahallesi'nde bulunan Battalgazi Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre enfeksiyon servisinde tedavi gören ve yanında refakatçisi bulunmayan M.D. (80), hastane görevlileri tarafından odasında hareketsiz halde bulundu.

Doktorlar tarafından yapılan kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından M.D.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Bunlar da Var

Diyarbakır’da belediye otobüsü yandı: Yangın anı kamerada
Diyarbakır’da belediye otobüsü yandı: Yangın anı kamerada
Batman’da su kanalına giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu
Batman’da su kanalına giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu
Diyarbakır Eğil kara yolunda feci kaza: 1 ölü 3'ü ağır 16 yaralı
Diyarbakır Eğil kara yolunda feci kaza: 1 ölü 3'ü ağır 16 yaralı
Erzurum Oltu’da silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı
Erzurum Oltu’da silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle