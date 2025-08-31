Malatya’da hastanede tedavi gören 80 yaşındaki adam odasında ölü bulundu

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde hastanede tedavi gören 80 yaşındaki bir hasta, odasında ölü bulundu.

Olay, saat 16.15 sıralarında Fırat Mahallesi'nde bulunan Battalgazi Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre enfeksiyon servisinde tedavi gören ve yanında refakatçisi bulunmayan M.D. (80), hastane görevlileri tarafından odasında hareketsiz halde bulundu.

Doktorlar tarafından yapılan kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından M.D.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.