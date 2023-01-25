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Malatya'da gölete uçan otobüsün araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı

Malatya'da gölete uçan otobüsün araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı
25.01.2023 22:43

OTOMATİK OYNAT

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Malatya - Kaza, 15.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Kadıçayırı Mahallesi Atabey Feribot İskelesi'nde meydana geldi. M.Ş. (53) idaresindeki 44 H 0020 plakalı özel halk otobüsü sürücünün kontrolünden çıkarak içerisindeki yolcularla birlikte Karakaya Baraj Gölü'ne uçtu. Kazada S.İ. (69), E.E. (26), G.İ. (61) ve A.İ. (63) ise hafif yaralandı. Can pazarının yaşandığı kazanın araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kazayı hisseden yolcuların paniklediği görülürken aracın suya daldığı anda ise yolcuların çığlık attıkları duyuluyor.

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