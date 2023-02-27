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Malatya’da ekiplerin enkaz alanında akşam karanlığında çalışması havadan görüntülendi

Malatya’da ekiplerin enkaz alanında akşam karanlığında çalışması havadan görüntülendi
27.02.2023 21:21

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 12.04'te Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından AFAD Malatya’da meydana gelen depremde 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 110 kişinin yaralandığını belirtirken 29 binanın da yıkıldığını açıkladı. Yıkılan binalardan Malatya merkezde Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde bulunan 7 katlı Çeçen Apartmanında ekiplerin akşam karanlığında çalışması dron ile görüntülendi.

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