Malatya’da doktora şiddet! Annesi koronavirüsten hayatını kaybedince oğlu doktora saldırdı| VİDEO İZLE

Malatya'da, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Huri D.'nin (74) oğlu Mizra D., annesinin tedavisiyle ilgilenen Doç. Dr. Özgür Katrancıoğlu'na saldırdı. Güvenlik görevlileri olaya müdahale ederken, Doç. Dr. Katrancıoğlu Mizra D.'den şikayetçi oldu.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 24 Nisan'da koronavirüs teşhisi konulan Huri D. tedaviye alındı. Son yapılan testleri negatif çıkan Huri D., bu sabaha karşı doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Annesinin öldüğünü öğrenen Mirza D., Göğüs Cerrahı Doç. Dr. Özgür Katrancıoğlu'na saldırdı. Güvenlik görevlileri Mirza D.'ye müdahale edip engel oldu. Olayın ardından Doç. Dr. Özgür Katrancıoğlu, polise şikayette bulundu.