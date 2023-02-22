Malatya’da depremin ilk anları polis telsizlerine böyle yansıdı

Konuşmalarda ekiplerin enkaz altında kalan bazı vatandaşları kurtardıkları belirtiliyor. Malatya’da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 04.17'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki ilk depremin ardından polislerin yaptığı telsiz konuşmaları ortaya çıktı. Anonslarda Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren tüm ekipleri acil koduyla görev başına çağırırken, ekiplerin peş peşe yıkılan bina anonsu geçtiği ardından ise enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için yoğun bir çalışmanın başlatıldığı kayıtlara yansıdı.