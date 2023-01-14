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Malatya’da bir şahıs tartıştığı babası ile kız kardeşini bıçakla yaraladı

Malatya’da bir şahıs tartıştığı babası ile kız kardeşini bıçakla yaraladı
14.01.2023 01:33 - Son Güncelleme: 14.01.2023 01:38

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Olay, gece yarısı Battalgazi ilçesine bağlı Şehit Fevzi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Sayfiye sokakta ailesiyle birlikte yaşayan B.G. ile oğlu M.G. arasında maddi sıkıntılar nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olaya diğer aile üyeleri de dahil olurken, M.G.’nin bıçak darbelerine maruz kalan baba sol, kızı M.G. ise sağ koluna aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralandı. B.G. kendi imkanlarıyla gittiği Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, kızı M.G. ise daha sonra sağlık ekiplerince aynı hastaneye kaldırıldı.

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