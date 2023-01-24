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Malatya’da bir kişi tartıştığı arkadaşını sokak ortasında pompalı tüfekle bacağından yaraladı

Malatya’da bir kişi tartıştığı arkadaşını sokak ortasında pompalı tüfekle bacağından yaraladı
24.01.2023 00:29

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Battalgazi ilçesi Şehit Fevzi Mahallesi Sayfiye sokakta 20.15 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre arkadaş olan H.E. (18) ile A.U. (19) arasından tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda pompalı tüfekle açılan ateş sonucu bacak kısmına isabet alan A.U. yaralanırken H.E. kaçarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Bölgede inceleme yapan ekipler olay yerine çok yakın bir noktada bulunan yaralının ikameti önünde bir adet tüfek kartuşu bulurken, zanlı H.E.’yi de suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

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