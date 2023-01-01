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Malatya’da bir hırsızlık şebekesine düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 6 milyon TL olan elektrik kablosu ele geçirildi

Malatya’da bir hırsızlık şebekesine düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 6 milyon TL olan elektrik kablosu ele geçirildi
01.01.2023 20:31

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Malatya İl Emniyeti Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziantep’ten Malatya’ya gelerek 11 ayrı GES’te yaklaşık 6 milyon lira değerinde elektrik kablosu hırsızlığının yanı sıra tanınmamak için çok sayıda araç çaldıkları belirlenen bir şebekeye izlenen bin 800 saatlik kamera görüntüleri sonrasında operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda aralarında şebeke lideri Ş.B.’nin de aralarında bulunduğu K.T., K.R., N.K., A.P., E.N., Y.K. ve T.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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