PODCAST CANLI YAYIN
Malatya’da bıçaklı saldırıya uğrayan polis memuru yaralandı
Haberler Yaşam Videoları

Malatya'da bıçaklı saldırıya uğrayan polis memuru yaralandı

Giriş Tarihi: 15 Şubat 2025 00:57 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2025 01:00

Malatya'da, konteyner kentte aranması bulunan bir zanlı gözaltına alınmaya çalışıldığı esnada bıçakla saldırdığı polis memurunu yaraladı. Olay, saat 21.00 sıralarında Battalgazi ilçesi MALET-2 konteyner kentte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hırsızlık suçundan aranması bulunan İ.K., ekipler tarafından gözaltına alınmaya çalışıldığı esnada polis memuru E.D.'ye mukavemet göstererek bıçakla saldırdı. Saldırı sonucu vücudunun çeşitli yerlerine darbe alan polis memuru yaralanırken, zanlı kendini konteynere kilitledi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edilirken yaralı polis Turgut Özal Tıp Merkezi'ne, zanlı İ.K. ise etkisiz hala getirildikten sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurunun hastanede ameliyata alındığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Adıyaman'da 4,5 yaşındaki çocuğa sokak köpekleri saldırdı!
15.02.2025Cumartesi
Domuz sürüsüne çarpmamak için manevra yapan kamyonet devrildi: 3 yaralı
14.02.2025Cuma
Ticari araç ile çarpışan otomobil takla attı: 1 yaralı
14.02.2025Cuma
Barbekü çatı yangınına neden oldu
14.02.2025Cuma
Sincan'da minibüs kazası kamerada: Sürücü kaçtı! 1 yaralı
14.02.2025Cuma
Bunlar da Var
İngiltere’de Kur’an-ı Kerim yakan İslam düşmanı yakalandı! İşte o anlar 00:49
İngiltere'de Kur’an-ı Kerim yakan İslam düşmanı yakalandı!
14.02.2025Cuma
Mersin Silifke’de kaza: 1 ölü 4 yaralı! 00:52
Silifke'de feci kaza: 1 ölü 4 yaralı!
14.02.2025Cuma
Pazarcık’ta kaza: 4 ölü, 6 yaralı! 00:32
Pazarcık'ta kaza: 4 ölü, 6 yaralı!
13.02.2025Perşembe
Beylikdüzü’nde banka içerisinde güvenlik görevlisi intihar etti 02:23
Bankada çalışan güvenlik görevlisi intihar etti
13.02.2025Perşembe
CANLI YAYIN