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Malatya’da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 yaralı
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Malatya’da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 10 Şubat 2025 01:09 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2025 01:13

Malatya’da akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olay, 21.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Hanımınçiftliği Mahallesi Halil Paşa Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre akraba oldukları belirtilen R.A. ile M.G. arasında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada M.G. tarafından tabanca ile açılan ateş sonucu sağ bacak kısmına kurşun isabet eden R.A. yaralanırken şüpheli kaçarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı Battalgazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ekipler olay yerinde inceleme yaparken, şüphelenin yakalanması için çalışma başlatıldı.Ekipler olay yerinde inceleme yaparken, şüphelenin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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