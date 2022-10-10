Haberler Yaşam Videoları Malatya'da 20 yaşındaki genç husumetlisi tarafından göğsünden bıçaklandı

Malatya'da 20 yaşındaki genç husumetlisi tarafından göğsünden bıçaklandı

Malatya'da 20 yaşındaki genç husumetlisi tarafından göğsünden bıçaklandı
10.10.2022 10:58

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 03:07
Önce arabayı çaldı sonra...
Yaşam 01:47
İki otomobilin çarpıştığı...
Yaşam 00:25
Karşıdan karşıya geçmek...
Yaşam 01:39
Kamyonet ile otomobil...
Yaşam 04:14
Sultangazi’de 12 katlı binada...
Yaşam 03:33
Artvin'i sel vurdu!
Yaşam 01:30
Ehliyetsiz sürücünün hayattan...
Yaşam 00:51
Sürücülerin yumruk yumruğa...
Yaşam 02:16
AVM'de terastan atlayan genç...
Yaşam 02:49
Çılgın şoför tramvay hattında...
Yaşam 01:05
Geceyi beraber geçirdiği...
Yaşam 01:48
El freni çekilmeyen otomobil...

Malatya’da husumetlisi tarafından göğsünden bıçaklanan 20 yaşındaki genç yaralanırken, olayda kullanılan suç aletini mazgal içerisinde bulunan ekipler bıçağı mazgal içerisinde çıkarmak için uzun uğraş verdi. Olay, gece yarısı Battalgazi İlçesi Dabakhane Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Ş.K.(20) ile S.G. Buhara bulvarı üzerinde karşılaştı. Karşılaşmanın kavgaya dönüştüğü olayda S.G.’nin bıçak darbesine maruz kalan Ş.K. sol göğüs bölgesine aldığı bıçak darbesi sonucu yaralanırken, olayın şüphelisi kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Bölgede çalışma yapan ekipler olayda kullanılan bıçağın Tenzile sokak içerisinde bulunan bir mazgalın içerisine atıldığını tespit ederken, bulunduğu yerden çıkarılan bıçak polis merkezine götürüldü. Olayın şüphelisinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA