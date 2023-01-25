Malatya yolcu otobüsünde can pazarı! Otobüsün göle düştüğü anlar kamerada...

Malatya’nın Battalgazi ilçesi Karakaya Baraj Gölünde bulunan Atabey Feribot İskelesinde yaşanan olayda iddiaya göre bölgeye sefer yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi şirketi olan MOTAŞ’a ait halk otobüsü içerisinde yolcular varken kontrolünden çıkarak Karakaya Baraj gölüne uçtu. Göle düştükten sonra seferden dönen feribota suyun içinde çarpan otobüste bulunan yolcuları kurtarmak için adeta can pazarı yalandı. Bölgede bulunan vatandaşlar hemen feribottan otobüsün üzerine çıkarak havalandırma kapakları ve kırdıkları camlardan içerideki yolcuları çıkarmaya başladılar. Yaşanan bu can pazarı amatör cep telefonu kameralarına da yansırken bölgeye gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri de hemen çalışma başlattı.