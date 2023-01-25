Malatya yolcu otobüsünde can pazarı! Otobüsün göle düştüğü anlar kamerada...

Otobüste yaklaşık 10 yolcu kurtarılırken, kaza sonucu yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi ve jandarma ekibi de yönlendirilirken, dalgıçlar otobüste başka yolcu olup olmadığını belirlemek için uzun süre çalışma yaptı.

Kazaya tanık olan vatandaşlar, otobüsün manevra yaptıktan sonra hakimiyetini kaybederek suya düştüğünü ve sonrasında herkesin otobüsteki yolcuları kurtarmak için büyük mücadele verdiğini söylerken kaza sonrası bölgeye gelen Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar ile Belediye Başkanı Osman Güder'de çalışmaları yakından takip etti.

Otobüsün sudan çıkarılması için çalışma başlatılırken, jandarma da kazayla ilgili inceleme başlattı.