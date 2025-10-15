PODCAST CANLI YAYIN
Malatya Yeşilyurt'ta feci zincirleme kaza kamerada: 7 yaralı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 7 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

HASTANE ÖNÜNDE ZİNCİRLEME KAZA
Kaza, 28 Ağustos Perşembe günü saat 20.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Hasan Çalık Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. A.M. idaresindeki FD ZM 1525 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı.

7 KİŞİ YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle meydana gelen zincirleme kazada A.M., D.K., Ö.C.U., E.D., H.T., F.M. ve A.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA
Kazaya ilişkin inceleme başlatılırken, dehşet anları KGYS kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde aracın kontrolden çıkarak ışıkta bekleyen araçlara çarpması ve çevredekilerin panikle kaçışması yer aldı.

