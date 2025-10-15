Malatya Yeşilyurt'ta feci zincirleme kaza kamerada: 7 yaralı

HASTANE ÖNÜNDE ZİNCİRLEME KAZA

Kaza, 28 Ağustos Perşembe günü saat 20.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Hasan Çalık Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. A.M. idaresindeki FD ZM 1525 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı.

7 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle meydana gelen zincirleme kazada A.M., D.K., Ö.C.U., E.D., H.T., F.M. ve A.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kazaya ilişkin inceleme başlatılırken, dehşet anları KGYS kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde aracın kontrolden çıkarak ışıkta bekleyen araçlara çarpması ve çevredekilerin panikle kaçışması yer aldı.