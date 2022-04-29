RAMAZAN İMSAKİYE
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Malatya satırlı bıçaklı kavga! 1 ağır yaralı

Malatya satırlı bıçaklı kavga! 1 ağır yaralı
29.04.2022 23:41

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Malatya’da husumetli iki gencin satırlı bıçaklı kavgasında 1 kişi ağır yaralandı.

Yaşam Videoları

Olay, 20.00 sularında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden husumet bulunan S.K. (22) ile M.E. (20) Kenan Işık Caddesi üzerinde karşılaştı. Karşılaşma sonrası ikili arasında tartışa çıkarken, kısa sürede kavgaya dönüşen olayda karın bölgesine bıçak darbesi alan S.K. yaralandı. Şüpheli şahsın olay yerinden kaçarak uzaklaştığı olay sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı S.K. ameliyata alınırken, ekipler tarafından yapılan çalışmaların ardından şüpheli M.E. yakalanarak gözaltına alındı.


Bölgede inceleme yapan ekipler olayda kullanılan birer adet satır ile bıçağı bir evin duvar kenarına gizlenmiş vaziyette buldu.


Hastanede tedavisi süren S.K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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