Malatya Akçadağ’da hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı 1 ölü 2 yaralı

Malatya–Kayseri karayolu Akçadağ–Saçmalı mevkiinde saat 13.00 sıralarında hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı.

Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Battal Eryalçın (66) yönetimindeki 46 E 8854 plakalı otomobil ile M.D. idaresindeki 23 AES 640 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada yaralanan Ş.E. ve kamyon sürücüsü M.D., sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ş.E.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Soruşturma Başlatıldı

Olay yerine polis, sağlık, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.