Malatya Akçadağ’da hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı 1 ölü 2 yaralı

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpıştığı kazada 66 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti, 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Malatya–Kayseri karayolu Akçadağ–Saçmalı mevkiinde saat 13.00 sıralarında hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı.

Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Edinilen bilgilere göre, Battal Eryalçın (66) yönetimindeki 46 E 8854 plakalı otomobil ile M.D. idaresindeki 23 AES 640 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı
Kazada yaralanan Ş.E. ve kamyon sürücüsü M.D., sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ş.E.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Soruşturma Başlatıldı
Olay yerine polis, sağlık, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

