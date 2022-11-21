Haberler Yaşam Videoları Arnavutköy’de makas atarak şerit değiştirmek isteyen sürücü zincirleme kazaya neden oldu

Arnavutköy’de makas atarak şerit değiştirmek isteyen sürücü zincirleme kazaya neden oldu

Arnavutköy’de makas atarak şerit değiştirmek isteyen sürücü zincirleme kazaya neden oldu
21.11.2022 10:22

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 02:47
Komşuların kanlı kavgasında...
Yaşam 01:20
Çamlıca Cami, Galata Kulesi ve...
Yaşam 00:56
Van’da 9 organizatör...
Yaşam 01:05
Bozcaada ve Gökçeada’ya tüm...
Yaşam 04:12
Okullar açıldı trafik...
Yaşam 00:55
Çarpışan iki aracın arasında...
Yaşam 05:20
Özel hastanede felçli hastaya...
Yaşam 04:36
Acemi sürücü baba ile kızına...
Yaşam 02:17
İstanbul Boğazı'nda gemi...
Yaşam 01:47
Otomobil kamyondan kaçarken...
Yaşam 00:41
Bariyerlere vuran otomobile...
Yaşam 01:34
İstanbul’da trafik yoğunluğu...

Arnavutköy’de makas atarak şerit değiştirmeye çalışan sürücü trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı. Yaşanan o anlar başka bir aracın kamerası tarafından böyle görüntülendi. Kaza, dün akşam saatlerinde Arnavutköy orman yolunda meydana geldi. Makas atarak şerit değiştiren bir otomobil sürüşücü trafik ışıklarında bekleyen diğer araçlara çarptı. Çarpmanın etkisi ile 3 araç hasar alırken, kaza da yaralanan olmadı. Sürücünün makas atması ve zincirleme kaza anı başka bir araç kamerasına yansıdı. Görüntüde, aracın makas tarak şerit değiştiriyor. Daha sonra araçlara çarpıyor.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA